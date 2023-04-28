شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: استشهاد طفل برصاص الاحتلال في بلدة تقوع جنوب بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد فتى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات وقعت في بلدة تقوع جنوب بيت لحم.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الفتى مصطفى عامر صباح 15 عاما استشهد برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة تقوع جنوب بيت لحم.

والخميس، أعلنت أيضا وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الشاب أحمد يعقوب طه (39 عاما) برصاص الاحتلال قرب سلفيت، بعد أن أطلق جنود الاحتلال، النار عليه قرب مستوطنة "ارئيل".

وزعمت وسائل إعلام إسرائيل أن شابا حاول تنفيذ عملية طعن وتم إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال دون وقوع إصابات في المكان.