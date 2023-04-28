شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدين الغارات الإسرائيلية على سوريا وصمت الأمم المتحدة عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا أن موسكو تدين الغارات الإسرائيلية المتزايدة على الأراضي السورية وعدم وجود أي رد فعل من قبل قيادة الأمم المتحدة عليها.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الخميس: "نحن قلقون إزاء تصاعد الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضي سوريا".

وتكثف الدولة العبرية من عمليات القصف الجوى لأهداف فى سوريا تحت ذريعة استهداف عناصر تابعة للحرس الثورى الإيرانى.