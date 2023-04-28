شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية تواصل تقديم خدماتها لمواطنى المملكة القادمين من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية تقديم خدماتها لجميع القادمين إلى المملكة من جمهورية السودان وتسعى من خلال ذلك إلى تسهيل دخول المواطنين السعوديين وتقديم الدعم اللازم لرعايا الدول الشقيقة والصديقة ومعالجة أوضاعهم بالتعاون مع سفارات بلدانهم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس، أن المديرية العامة للجوازات كثفت جهودها بدعم المواقع المخصصة عبر جوازات ميناء جدة الإسلامى ومطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة، وإنهاء إجراءات دخول القادمين إلى المملكة من جمهورية السودان.