شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الكويتية: لا مجال للتهاون بأمن البلاد أو التراخي مع محاولات التسلل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الكويتي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح أن أمن الكويت لا مجال للتهاون فيه أو التراخي مع أي محاولات تسلل أو اختراقات مخالفة للأنظمة والقوانين والأعراف والمواثيق الدولية التي تنظم عمليات الملاحة البحرية.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الخميس، خلال زياره الشيخ طلال الصباح لقاعدة (محمد الأحمد) البحرية الكويتية للاطلاع على نتائج الاجتماعات التنسيقية بين القوة البحرية والإدارة العامة لخفر السواحل لتنظيم وتكثيف عمليات المراقبة والحماية ومكافحة القرصنة بالمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية ودعم وتعزيز الجهود المبذولة بهذا الشأن.

وأشاد الشيخ طلال الخالد بالروح المعنوية العالية للقوات البحرية والإدارة العامة لخفر السواحل وجهودهم وعملهم المتواصل الدؤوب لتحقيق التجانس والانسجام التام في تنفيذ مختلف المهام والواجبات التي يكلفون بها.