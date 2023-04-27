شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدعو أطرف النزاع فى السودان إلى ضبط النفس ووقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية،اليوم الخميس، أن موسكو تبذل جهودا لضمان سلامة مواطنيها فى السودان، كما أنها تدعو أطراف النزاع إلى ضبط النفس ووقف إطلاق النار .

وقالت زاخاروفا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إن الأحداث المأساوية التي تشهدها السودان تثير قلقا بالغا بالنسبة لنا. ندعو أطراف النزاع لإبداء الإرادة السياسية وضبط النفس واتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف إطلاق النار".

وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن موسكو تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة مواطنيها في السودان، والتي تشمل إمكانية الإجلاء .

وأوضحت: "بالفعل هناك دول أخرى تخاطبنا بشأن هذه القضية أيضًا، ونحن على اتصال بعدد من الدول بشأن قضايا أمنية. ويمكنني أن أؤكد لكم أن هذا الموضوع قيد الدراسة النشطة ".