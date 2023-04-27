شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإفريقى: رئيس الاتحاد يعتزم زيارة الخرطوم شرط توفر الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عضو لجنة مبادرة الاتحاد الإفريقى لحل الصراع فى السودان محمد الفيل، إن رئيس الاتحاد الإفريقى موسى فقى محمد يعتزم زيارة الخرطوم شرط توفر الأمن.

وأضاف - فى تصريح خاص لقناة العربية الحدث، اليوم الخميس، أنه حال توفر عنصر الأمن لرئيس الاتحاد في الخرطوم، سيبدأ في عملية وساطة أفريقية بين طرفي الصراع في السودان.

وكان الاتحاد الإفريقى قد عبر - فى بيان صدر عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد - عن قلقه العميق إزاء الوضع، داعيا قوات الجيش والدعم السريع إلى حماية المدنيين.