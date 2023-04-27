شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية ترحب بقرار النرويج حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقرار الحكومة النرويجية حظر استيراد سلع وخدمات الشركات التى تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر فى المستوطنات الإسرائيلية، والذى يأتى استكمالًا لقرارها الإيجابي في يونيو 2022، والذى أعلنت خلاله وجوب وضع علامة "وسم" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان اتساقًا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس حقوق الإنسان الداعية إلى مقاطعة تلك الشركات والمنتجات الاستيطانية.

ودعا الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية السفير الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح اليوم الخميس، دول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام إلى مقاطعة الاحتلال ومستوطناته الاستعمارية، لما يشكله الاستيطان من مخالفة جسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وأكد السفير أبو علي ضرورة التصدي للمخططات والممارسات الاستيطانية العدوانية العنصرية، والعمل على إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وتطبيق مبادئ القانون الدولي في إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في الحرية والاستقلال.