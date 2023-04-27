شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقى يبحثان سبل التعاون لوقف القتال فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت الولايات المتحدة ومفوضية الاتحاد الإفريقى سبل التعاون لتهيئة وقف مستدام للأعمال العدائية وإنهاء القتال فى السودان.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتونى بلينكن ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقى.

وأكد الجانبان أن استمرار قيادة الاتحاد الإفريقي لا يزال ضروريًا للضغط على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لوقف العمليات العسكرية على الفور والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.