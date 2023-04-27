شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الإمارات: نجحنا فى بناء قطاع فضائى متقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن الإمارات ماضية في مسيرتها الريادية في مجال صناعة واستكشاف الفضاء، وستقوم بمهمة جديدة لمركز محمد بن راشد للفضاء لاستكشاف القمر تحت اسم " راشد 2"، مشيرا إلى أن بلاده اجتازت شوطاً كبيراً في صناعة الفضاء في وقت قياسي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن ولي عهد دبي - خلال زيارته مركز محمد بن راشد للفضاء - القول إن "مهمة المركبة التي تحمل المستكشف راشد لم تنجح بالهبوط على سطح القمر.. لكن نجحنا في رفع سقف طموحاتنا للوصول للقمر.. ونجحنا في صنع فريق من شبابنا وبناتنا قادرين على إدارة مشاريع فضاء متقدمة وبناء قطاع فضائي على مدار 10 سنوات".

من جانبه، أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن طبيعة قطاع الفضاء يحتمل وجود نسب مخاطرة عالية، وهو أسلوب علمي ومنهجي للاستكشاف والتجربة، ودولة الإمارات مستمرة في هذا النهج للوصول إلى قطاع فضائي رائد ومتقدم ينافس الدول العالمية، مشيرًا إلى أن مركز محمد بن راشد سيقوم بالبدء فوراً في تطوير مركبة جديدة "راشد 2" لمحاولة جديدة للوصول إلى القمر.

يذكر أن شركة "آي سبيس"، كانت قد أعلنت مساء أمس 25 فقدان الاتصال بمركبة الهبوط "هاكوتو آر"، أول مركبة هبوط تجارية خاصة تهبط على سطح القمر على الإطلاق، وكانت تحمل على متنها المستكشف الإماراتي "راشد"، حيث لم تتمكن من تأكيد هبوط المركبة، في حين أكد مركز محمد بن راشد للفضاء، أن فريق "آي سبيس" يستمر بدراسة الوضع، وسيقدم المستجدات عند انتهاء ذلك.