شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا: وجود بعض الوزراء بالحملات الانتخابية لن تؤثر على عمل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النانى ولد اشروقه، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية إن مشاركة بعض الوزراء في الحملات الدعائية الانتخابية لحزب الإنصاف (الحاكم)؛ لن تؤثر على عمل الحكومة.

وأضاف الناطق الحكومي - في تصريحات للصحفيين الأربعاء في نواكشوط - أن كل وزير في عطلة سيتولى أحد الزملاء مهامه.

وكان الحزب الموريتاني الحاكم (الإنصاف) قد عين بعض الوزراء في قيادة حملته الدعائية للانتخابات.

وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات الشهر القادم، تنطلق حملاتها الدعائية بعد غد، ويتنافس فيها 25 حزبا سياسيا لكسب اصوات مليون وسبعمائة الف شخص لانتخاب برلمان من 176 نائبا، و4500 مستشار، يمثلون 237 مجلسا بلديًا، و13 مجلسا إقليميا للمحافظات، حيث تعتبر هذه أول انتخابات تنظم في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، الذي وصل سدة الحكم في الأول من أغسطس 2019.

