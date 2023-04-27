شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلال غذائية ومساعدات إغاثية في عدد من الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العديد من السلال الغذائية في عدد من الدول.

ووزَّع المركز 24 طنًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مدن أمباغ، وكوناباري، ووغازيبور في بنجلاديش، استفاد منها 6 آلاف فرد بواقع 1000 أسرة، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام في بنجلاديش للعام 2023، إلى جانب توزيع 520 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات والسيول في مدينة سيلهت ببنجلاديش استفاد منها 2840 فردًا، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

كما وزّع المركز 73 طنًا و59 كيلوجرامًا من السلال الغذائية و1700 حقيبة نظافة في محافظتي حلب وإدلب بسوريا استفاد منها 1700 أسرة، ضمن مشروع الاستجابة العاجلة لمتضرري الزلزال في سوريا لعام 2023.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إغاثية متنوعة شملت البطانيات وفحم التدفئة وسخانات الماء استفاد منها 180 فردًا من الفئات الأشد احتياجًا في منطقة بالجوفون التابعة لولاية خاتلون في طاجيكستان، وذلك ضمن مشروع تقديم المساعدات للمتضررين في طاجيكستان للعام 2023.