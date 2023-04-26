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العراق: تدمير وكر إرهابي لتنظيم داعش في محافظة نينوى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، تدمير مضافة (وكر) لتنظيم داعش الإرهابي، في محافظة نينوى.

وقال الناطق - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم /الأربعاء/ - إن "أبطال طيران الجيش، تمكنوا من تدمير مضافة لداعش الإرهابي عبارة عن مستشفى في أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات غرب نينوى".

وأعلنت وكالة الاستخبارات العراقية - في وقت سابق اليوم - القبض على 5 من إرهابيي داعش في نينوى.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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