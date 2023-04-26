شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تدمير وكر إرهابي لتنظيم داعش في محافظة نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، تدمير مضافة (وكر) لتنظيم داعش الإرهابي، في محافظة نينوى.

وقال الناطق - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم /الأربعاء/ - إن "أبطال طيران الجيش، تمكنوا من تدمير مضافة لداعش الإرهابي عبارة عن مستشفى في أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات غرب نينوى".

وأعلنت وكالة الاستخبارات العراقية - في وقت سابق اليوم - القبض على 5 من إرهابيي داعش في نينوى.