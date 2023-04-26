شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني وأمين عام الناتو يؤكدان عمق التعاون والشراكة بين الجانبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا من الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ.

وتم التأكيد، خلال الاتصال، على عمق التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأردن وحلف الناتو في المجالات العسكرية والتدريبية والدفاعية ومكافحة الإرهاب والحرص على تطويره.

وتناول الاتصال، طبقًا لبيان الديوان الملكي، مجمل التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وشدد الجانبان، على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن وحلف "الناتو"، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.