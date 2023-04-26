شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تنسق مع السلطات المعنية بالسودان والدول الشقيقة لتأمين إجلاء رعاياها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أنها تنسق مع السلطات المعنية فى السودان ومع مصر والسعودية والإمارات ودول صديقة لتأمين سرعة إجلاء رعايا المملكة وعودتهم إلى أرض الوطن بسلام.