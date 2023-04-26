شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تنسق مع السلطات المعنية بالسودان والدول الشقيقة لتأمين إجلاء رعاياها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أنها تنسق مع السلطات المعنية فى السودان ومع مصر والسعودية والإمارات ودول صديقة لتأمين سرعة إجلاء رعايا المملكة وعودتهم إلى أرض الوطن بسلام.
وأكدت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم الأربعاء، أنها تقوم بالتنسيق عبر لجنة طوارئ برئاسة السفير الدكتور محمد علي بهزاد، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية البحريني، لإجلاء المواطنين البحرينيين والمقيمين من جمهورية السودان إثر الأحداث المؤسفة التى تمر بها البلاد.