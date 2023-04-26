شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة أمريكية تدعو لإنهاء العنف واحترام وقف إطلاق النار فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين فى الخرطوم.

وقالت جرينفيلد ـ خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول السودان أوردت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية مقتطفات منها اليوم الأربعاء ـ إن "واشنطن تدعم جميع الجهود الدبلوماسية المتعددة والهادفة لحل الأزمة الراهنة في السودان"، محذرة من عواقب استمرار أعمال العنف في الخرطوم.

ويأتي هذا في الوقت الذي تتجدد فيه الاتهامات المتبادلة بين الطرفين المتقاتلين في السودان بخرق الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، لمدة 72 ساعة بوساطة أمريكية ـ سعودية، عقب سماع دوي مدافع ومضادات بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم.

وكانت القوات المسلحة السودانية قد أعلنت في وقت سابق أنها وافقت على هدنة في عموم البلاد بعد وساطة سعودية ـ أمريكية، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار جاء لدوافع إنسانية.