شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية اللبنانى: لن نسمح بالتحريض على الجيش والدولة وأدعو للالتزام بالقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوى، إنه من غير المسموح التحريض على الجيش اللبنانى والدولة، داعيا النازحين السوريين للالتزام بالقانون، جاء ذلك فى تصريحات له اليوم عقب لقاءه اليوم الأربعاء، بمفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان فى دار الفتوى.