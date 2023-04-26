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تسجيل هزة أرضية بقوة 4.2 درجة فى محافظة ديالى بالعراق

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم الأربعاء، تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.2 درجة فى محافظة ديالى.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "أن الهزة سجلت فى تمام الساعة 8:18:40 صباح اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (4.2) درجة وتبعد (27) كم شمال غرب خانقين".

وأشارت إلى أنه تم الشعور بها من قبل المواطنين ولم ترد أي خسائر تذكر، داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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