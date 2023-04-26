شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب مشترك بين الجيش اللبناني واليونيفيل أمام شاطئ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت وحدات من القوات البحرية والجوية اللبنانية بالاشتراك مع القوات البحرية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تمريناً قتالياً مقابل شاطئ بيروت.

حضر التدريب السفير الألماني في لبنان وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء أرلدو لاثارو، وقائد القوات البحرية اللبنانية العقيد الركن البحري هيثم ضناوي ممثلاً عن قائد الجيش العماد جوزاف عون، إلى جانب عدد من الضباط والمدعوين.

ويحاكى التمرين فرضية اعتراض مركب مشبوه في البحر لتفتيشه، وذلك في إطار تقييم قدرات القوات البحرية في مجالات رصد المياه الإقليمية اللبنانية والسيطرة عليها، وجهوزية فرق تفتيش السفن.