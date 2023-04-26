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المركز الوطنى للزلازل السورى: تسجيل 15 هزة أرضية خلال 24 ساعة

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مقياس ريختر القاهرة - سامية سيد - مقياس ريختر

أ ش أ

الأربعاء، 26 أبريل 2023 02:00 ص

أعلن المركز الوطني للزلازل السوري تسجيل 15 هزة أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكر المركز - في بيان الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء السورية - أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة شمال شرق مدينة القنيطرة بقدر 1.9 درجة على مقياس ريختر، وأخرى في البقاع اللبناني بقدر 2.5 درجة و5 هزات في لواء إسكندرون تراوحت بين 1.5 و2.5 درجة، و8 هزات في البر التركي من 2.1 إلى 3.5 درجة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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