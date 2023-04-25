شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على 16 متسللاً أجنبياً حاولوا اجتياز الحدود غربي نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت قيادة قوات الحدود العراقية ، اليوم الثلاثاء، القبض على (16) متسللاً أجنبياً حاولوا اجتياز الحدود غربي نينوى.



وأفادت القيادة - في بيان ، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا" - بأنه ضمن مهامها في تأمين الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة مشتركة من اللواء الـ 18 من إلقاء القبض على (16) متسللاً اجنبياً حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير قانونية.