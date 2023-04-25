شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثث 34 مهاجرا في خمسة أيام قبالة السواحل الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر الليبي انتشال 34 جثة لمهاجرين غير شرعيين بعد غرق قوارب كانت تقلهم قبالة ساحل مدينة صبراتة بغرب البلاد في ثلاث عمليات خلال خمسة أيام.

وقال الهلال الأحمر في بيان أمس الاثنين، إنه تم "انتشال 11 جثة للقارب المنكوب قبالة مدينة صبراتة"، ليرتفع إجمالي الجثث التي تم انتشالها إلى 34.

ونشر الهلال الأحمر صورا تظهر فرقه تنقل جثثا من أحد المواقع المطلة على ساحل المدينة، كما أظهرت الصور عددا من الجثث وضعت داخل أكياس سوداء مخصصة لنقل المتوفين.