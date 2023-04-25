شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردني يعلن استكمال الجزء الأكبر من إجلاء رعايا بلاده من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إنه تم استكمال الجزء الأكبر من إجلاء الأردنيين من السودان مع وصول طائرة ثانية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.



ووصلت طائرة تتبع سلاح الجو الملكي الأردني، مساء اليوم، تقل 90 من الأردنيين وأشخاص من دول عربية، إلى مطار ماركا العسكري في عمان قادمة من السودان التي تشهد اشتباكات مسلحة، وكان الصفدي في استقبالهم.



وأضاف الصفدي، في تصريحات إعلامية على هامش استقبال الأردنيين والرعايا العرب القادمين من السودان لدى وصولهم مطار ماركا العسكري، أن "إخلاء الأردنيين من السودان كانت أكبر عملية إخلاء نقوم بها".



وأشار إلى أن السفارة الأردنية باقية في السودان حتى إخلاء آخر أردني.



وأكد أن توجيهات الملك عبدالله الثاني كانت بتكريس كل الإمكانيات لإجلاء الأردنيين ومواطني دول أخرى من السودان.



وتابع "نأمل أن يتوصل السودانيون إلى حل ينهي هذه الأزمة ويحمي السودان من تبعات المزيد من القتال".