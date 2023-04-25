شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمي للملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت جامعة الدول العربية بيانا، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية تحت شعار "النساء والملكية الفكرية: تسريع الابتكار والابداع"، وذلك احتفاء بالنساء المبدعات ورائدات الاعمال ودعم ابتكاراتهم وابداعاتهن للمساهمة في بناء اقتصاد معرفي مستدام في جميع انحاء العالم، لأن المرأة مساوية للرجل وهي تستحق امتلاك الوسائل التي تمكنها من الابتكار وإنتاج المعارف التقليدية بهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضافت أن ان النساء يشكلن نصف سكان العالم، الا ان لديهم بعض التحديات التي تواجههن في الاستفادة من نظام الملكية الفكرية، لذلك فإن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية 2023 يعتبر فرصة من اجل تشجيع النساء على الاستخدام الأمثل لنظام الملكية الفكرية لحماية ابداعاتهم وتحقيق التكافؤ بين الجنسين في مجال الملكية الفكرية وإطلاق العنان لهن لتقديم المزيد من الابداعات في جميع انحاء العالم.

وأكدت أن نساء المنطقة العربية أحرزن تقدماً ملحوظاً في مجال الابتكار وريادة الاعمال وذلك وفقاً لبعض التصنيفات الدولية والإقليمية، ولذا تم تخصيص عدد من الجوائز للنساء العاملات في مجال الابتكار والبحث العلمي اقليمياً ودولياً.

وتعمل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على النهوض بأوضاع المرأة في المنطقة العربية ومناهضة جميع اشكال العنف والتمييز ضدها، وتولى أهمية كبيرة لقضايا تمكين النساء في المنطقة العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كذلك تسعى الأمانة العامة الى تضافر الجهود نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في إطار تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030 وذلك من خلال تبنى العديد من المبادرات والقرارات.

وانتهزت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية هذه الفرصة لتتقدم بالتهنئة لجميع المسئولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية ولاسيما النساء العاملات على رأس هذه المكاتب والذين هم أعضاء اللجنة الفنية للملكية الفكرية تلك اللجنة التي تشكلت بموجب قرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في عام 2016.

وتتكون هذه اللجنة من المسئولين الحكوميين عن مكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة ومكاتب براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وهذه اللجنة مهمتها وضع قواعد التعاون في مجال الملكية الفكرية للمنطقة العربية.