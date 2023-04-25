شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكى البريطانى تغادر مطار شمال الخرطوم متجهة لقبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني ، مطار يقع شمال العاصمة السودانية (الخرطوم) متجهة إلى قاعدة "أكروتيري" العسكرية في قبرص .

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الطائرة من طراز "لوكهيد سي-130 جيه هيركوليز"، وهي طائرة نقل عسكرية يمكنها الهبوط على أرض وعرة وتتسع لحوالي 100 شخص .

ومن المرجح أن تكون هذه الطائرة جزء من محاولات المملكة المتحدة لإجلاء مواطنيها من السودان ، حيث أن هذه التطورات جاءت بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن بدء الحكومة في عملية إجلاء واسعة النطاق لحاملي جوازات السفر البريطانية من السودان على متن طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وقال سوناك إن الأولوية ستكون للفئات الأكثر ضعفا بما في ذلك الأسر التي لديها أطفال وكبار السن، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

كما أشاد سوناك بالقوات المسلحة البريطانية والدبلوماسيين وأفراد قوة الحدود الذين ينفذوه هذه العملية التي وصفها ب"المعقدة"، مؤكدا أن المملكة المتحدة ستواصل العمل لإنهاء إراقة الدماء في السودان ودعم حكومة ديمقراطية.