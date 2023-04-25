اخبار الخليج

العراق: إجلاء 3 مواطنين من السودان إلى المملكة العربية السعودية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: إجلاء 3 مواطنين من السودان إلى المملكة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، إجلاء ثلاثة مواطنين من السودان إلى السعودية.

وذكرت الوزارة- في بيان - أن ثلاثة مواطنين عراقيين جرى إجلاؤهم من السودان إلى المملكة العربية السعودية.

وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، قد بحث، أمس، مع نظيره السعودي الأمير يصل بن فرحان آل سعود، الوضع الخطر والمعقد في ‫‫السودان.

وقال حسين- في تغريدة- "بحثت في اتصال هاتفي مع وزير الخارجيَّة السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الوضع الخطر والمعقد في السودان".

وقدم الوزير الشكر لحكومة المملكة العربية ‫السعودية على الدعم لإجلاء عددٍ من ‫العراقيين من السودان.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا