شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء السودان: ارتفاع عدد الوفيات لليوم العاشر على التوالى لـ 291 قتيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى لــ (291) حالة وفاة بين المدنيين، و(1699) حالة إصابة بين المدنيين.

وذكرت النقابة على صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنه "ما زالت الاشتباكات جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة لليوم العاشر على التوالي، والتي أسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والأقاليم".

واختتمت بيانها بأنه يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

ودخلت الأراضى السودانية اليوم هدنة لمدة 72 ساعة، بحسب قناة القاهرة الإخبارية، وكان مراسل القناة، قد أكد أن ما يقرب من 5 آلاف مواطن بين مصريين وسودانيين وجنسيات أخرى، مروا عبر معبر أرقين، فى ظل التسهيلات التى قدمتها الدولة المصرية، موضحا أن الدولة المصرية تقدم العديد من التسهيلات من أجل تسريع دخول المتواجدين فى المعبر.

وكان نعى المجلس المصري للشئون الخارجية، ببالغ الحزن والأسى، الشهيد محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية لدى السودان، الذى استشهد، خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان.

وذكر المجلس المصري - في بيان اليوم الثلاثاء، أن "استشهاد أحد أفراد بعثتنا بالخرطوم؛ وهو يؤدي عمله، دليل على التزام مصر بالوقوف مع أبنائها العالقين بالسودان والاستعداد للتضحية من أجل الواجب والوطن".