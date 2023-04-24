شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودي ونظيره الياباني يبحثان هاتفيا الأوضاع في السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشى أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.



وذكرت قناة (الاخبارية) السعودية أنه جرى أيضا ، خلال الاتصال ، مناقشة الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري في السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين، وتهدئة التوترات المتصاعدة في عددٍ من المواقع الحيوية داخل السودان.