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وزير الخارجية السعودي ونظيره الياباني يبحثان هاتفيا الأوضاع في السودان

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشى أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.


وذكرت قناة (الاخبارية) أنه جرى أيضا ، خلال الاتصال ، مناقشة الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري في السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين، وتهدئة التوترات المتصاعدة في عددٍ من المواقع الحيوية داخل السودان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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