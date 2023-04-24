شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة السعودية توضح عقوبة تهريب الألعاب النارية للمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت النيابة العامة السعودية أن كل من هرب مفرقعات أو ألعاب نارية إلى داخل المملكة، أو صنعها، أو اتجر فيها يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.

وحذرت النيابة العامة السعودية من صنع المتفجرات والمفرقعات، أو حيازتها، أو تصديرها، أو استيرادها، أو بيعها، أو تخزينها، أو إتلافها، أو التدريب عليها، إلا بتصريح من الوزارة.

وأكدت النيابة العامة، أن الألعاب النارية تشكل خطورة جسيمة على صحة المجتمع والبيئة، ولا يجوز استخدامها إلا في الأحوال المبينة نظاماً.