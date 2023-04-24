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الخارجية الفلسطينية: بدء عملية إجلاء المواطنين الفلسطينيين من الخرطوم

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن أولى القوافل التي تقل 85 فلسطينيًا، تحركت من العاصمة السودانية الخرطوم إلى مدينة بورتسودان، وتحمل الطلبة العسكريين وأسر مدنية وطلبة مدنيين. 

 

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن قوافل أخرى تقل الرعايا الفلسطينيين تحركت وتحمل على متنها نحو 259 مواطنا.

 

وقالت إن ذلك يأتي بتعليمات من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وجهود الوزارة بالشراكة مع الاستخبارات العسكرية، وجهاز المخابرات العامة، والوزارات والمؤسسات الشريكة .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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