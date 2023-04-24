شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة": الحصول على تصريح من "نسك" أو "توكلنا" شرط لأداء العمرة بعد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، أن شرط الحصول على تصريح لأداء مناسك العمرة؛ مستمر بعد شهر رمضان. وفق"سبق".

وأوضحت الوزارة وفق ما نقلت "سبق"، أنه يجب لأداء العمرة إصدار التصريح من تطبيق "نسك" أو "توكلنا" بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بكورونا.

وكانت وزارة الحج والعمرة بالسعودية قد أعلنت عن مزايا العمرة عبر "تأشيرة المرور" من خلال الناقلات الجوية السعودية.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على تويتر؛ أن هناك ست مزايا للتأشيرة؛ وهي أداء مناسك العمرة، وزيارة المسجد النبوي، وصدورها بشكل فوري ومجاني من شركة الطيران، صالحة لمدة 90 يومًا، وتتيح الإقامة لمدة 4 أيام، وتسهل التنقُّل بين مناطق ومدن السعودية.

وتابعت الوزارة أنه يمكن الحصول على هذه التأشيرة عبر 3 طرق؛ وهي: حجز تذكرة السفر، ورفع الطلب عبر الخطوط الجوية وطيران ناس، وصدور التأشيرة عبر المنصة الوطنية للتأشيرات في وزارة الخارجية، واستلام التأشيرة عبر البريد الإلكتروني.