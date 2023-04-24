شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن مهنئًا مصر: تحرير سيناء أعظم ملحمة بطولية فى تاريخ العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد علي مارم سفير اليمن لدى القاهرة عميد السلك الدبلوماسي العربى، معربًا عن تهانيه القلبية لمصر قيادة وحكومة وشعبًا بمناسبة حلول الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء، إن عملية تحرير سيناء تعد أعظم ملحمة بطولية استثنائية فى تاريخ العرب، ويفخر بها كل مواطن عربي من المحيط إلى الخليج.

أضاف الدكتور مارم، أن تلك الملحمة ستظل علامة مضيئة في فكر وتاريخ القوات المسلحة المصرية ومسيرة انتصاراته النضالية العظيمة التي سجلها بأحرف من نور عبر مختلف العصور والعهود دفاعا عن الأرض والعرض

وأكد السفير اليمنى، أن تحرير أرض سيناء لم يكن ملحمة دفاعا عن المصالح المصرية فقط؛ بل والمصالح الاستراتيجية العليا للأمة العربية والأمن القومي العربي ، مضيفا أن التاريخ يسجل لجيش مصر العروبة شرف الدفاع عن مقدساتها وحرية وسلامة أراضيها وأمنها القومي انطلاقا من روح أكتوبر المجيدة ورجالها العظام الذين كان لهم فضل تحقيق هذا النصر العظيم ورفع راية مصر عالية على أرض سيناء تخفق بالعزة والكرامة الوطنية.

أشاد الدكتور مارم، في سياق تهنئته بعيد تحرير سيناء، بالعلاقات الثنائية المصرية اليمنية شديدة الخصوصية وبمواقف وتضامن الشعب المصري العظيم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية ممثلة في الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي،

وثمن السفير اليمنى ما يحظى به المواطنون اليمنيون في مصر من عناية كريمة على المستويين الرسمي والشعبي، خاصة في هذه المرحلة التي يمر بها اليمن، سائلا الله دوام ازدهار مصر وتقدمها والروابط الأخوية بين البلدين.