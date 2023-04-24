شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك: نحاول إخراج رعايانا من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية التشيكية إنها تحاول إخراج التشيكيين الذين تقطعت بهم السبل منذ اندلاع العنف فى السودان خارج البلاد.

وقالت مسئولة فى الوزارة -حسبما نقل راديو "براغ الدولى" ، إن دبلوماسيينا فى القاهرة وبروكسل وبراغ يعملون من أجل إدراج التشيكيين فى القوافل المخطط لها، حيث تم إدراج أربعة تشيكيين فى السودان على قائمة الإجلاء الدولية.

يذكرأن، أكدت وزارة الشئون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج أنها تتابع عن كثب وعلى مدار الساعة أوضاع الجالية التونسية المقيمة فى السودان من خلال خلية الأزمة التى تم تكوينها وبالتنسيق والتعاون مع سفارة تونس بالخرطوم، والتى قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة للتحضير لعملية إجلاء الجالية التونسية اعتبارا من اليوم الاثنين.

وذكرت الخارجية التونسية - فى بيان أنه تم الاتصال بكافة أفراد الجالية وإعداد قائمة أسمية بالراغبين فى الإجلاء وإعلامهم بالمكان والساعة المحددتين لتأمين نقلهم، مشيرة إلى أنه تم نشر القائمة على الصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وكل التفاصيل الخاصة بعملية الاجلاء، ووضع أرقام للتواصل.

وشددت الوزارة على أن التنسيق متواصل مع وزارة الدفاع الوطنى للقيام بعملية الإجلاء وتأمين كافة أبناء الجالية التونسية للعودة إلى أرض الوطن بسلام، لافتة إلى أنها وجهت البعثتين الدبلوماسيتين بكل من الخرطوم والقاهرة للقيام بالاتصالات اللازمة، وتوفير كافة الإمكانيات والوسائل لتأمين عملية الإجلاء في أحسن الظروف.