شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فتى بالقدس ويفرج عن 4 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فتى فلسطينيا من حي الثوري بمدينة القدس المحتلة، وأفرجت عن أربعة مقدسيين آخرين بينهم سيدة بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، ودفع غرامة مالية.



وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صحفي، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فتى عمره (16 عاما)، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.



وأضافت الهيئة، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن أربعة آخرين، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى حتى 30 مايو المقبل، ودفع غرامة مالية.