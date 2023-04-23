شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يعتقل 5 عناصر من الميليشيات ويدمر مواقع تابعة لهم فى جلجدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اعتقلت قوات الجيش الصومالي، اليوم الأحد، 5 عناصر من ميليشيات "الخوارج" الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير مواقع تابعة للإرهابيين في محافظة جلجدود.