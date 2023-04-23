شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرات يابانية إلى جيبوتى استعدادا لإجلاء مواطنى طوكيو من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم الأحد، أن ثلاث طائرات تابعة لقوات الدفاع الذاتي وصلت إلى جيبوتي؛ استعدادا لإجلاء المواطنين اليابانيين من السودان، حيث تتصاعد الاشتباكات العسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) أن الطائرات الثلاث، ومن بينها طائرة نقل (سي -130) و(سي -2)، ستتمركز في جيبوتي، وهي دولة تقع في القرن الأفريقي على بعد 1200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة السودانية الخرطوم، بينما تقوم الوزارة وقوات الدفاع الذاتي اليابانية بتقييم الوضع في جيبوتي لتحديد توقيت العملية.

وكان مسؤول حكومي قد قال، في وقت سابق، إن إجمالي 63 مواطنا يابانيا، من بينهم موظفو السفارة، موجودون في السودان حتى يوم الأربعاء الماضي.