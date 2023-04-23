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المركز السورى للزلازل: تسجيل 17 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

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القاهرة - سامية سيد - وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم - أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى صباح اليوم 9 هزات في لواء إسكندرون تراوحت شداتها ما بين 1.6 و2.4 درجة على مقياس ريختر، و6 هزات في تركيا تراوحت شداتها ما بين 2.0 و3.0 درجة.

وأضاف أن المحطات سجلت أيضا هزة غرب طرطوس بـ 43 كم شدتها 2.2 درجة على مقياس ريختر، إضافة إلى هزة غربي حمص بـ 29 كيلومترا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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