شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة روسيا بالسودان: إجلاء جميع مواطنينا من نقاط القتال بالخرطوم لمبنى السفارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفارة الروسية في السودان اليوم الأحد، أنه تم إجلاء جميع الروس من نقاط القتال بالخرطوم إلى مبنى السفارة.

وأشارت السفارة الروسية ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد ـ أن 140 مواطنا أبدوا رغبتهم في مغادرة السودان.

وأكدت السفارة أن هناك اتصالات مستمرة مع الروس المتواجدين في أماكن آمنة نسبيا وبعيدة عن خطوط التماس بين الجانبين المتناحرين في السودان، مشيرة الى أن جميع المواطنين الروس يلتزمون بتعليمات عدم الخروج الى الشوارع.