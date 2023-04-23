شكرا لقرائتكم خبر عن تولى رئاسة الحكومة 4 مرات.. الأردن يودع اللواء مضر بدران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى مساء أمس السبت، رئيس الوزراء الأردنى الأسبق مضر بدران عن عمر ناهز 89 عامًا تولى خلالها مناصب مهمة فى الدولة الأردنية، إذ شغل منصب رئيس الوزراء أربع مرَّات، ومنصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع لمرَّتين بين الأعوام 1976 و1979، ورئيس الوزراء ووزيرًا للدِّفاع خلال عامى 1980 - 1984م عامى 1989 – 1991.

وشغل بدران منصب رئيس الدِّيوان الملكى الهاشمى، ومستشار الملك لشؤون الأمن القومى، ووزير التَّربية والتَّعليم، وعضو مجلس الأعيان لأكثر من دورة، وأمين عام الدِّيوان الملكى – كبير أُمناء القصر الملكي.

وتقاعد من الخدمة العسكريَّة برتبة لواء، حيث شغل منصب مدير المخابرات العامَّة، وقبل ذلك مساعدًا لمدير المخابرات العامَّة للقسم الخارجى، ومستشارًا عدليًَّا ومدَّعيًا عامًَّا لخزينة القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة. كما تولَّى رئاسة المكتب التَّنفيذى لشؤون الأرض المحتلَّة، ورئاسة اللَّجنة الملكيَّة لبناء جامعة اليرموك، ورئاسة اللَّجنة الملكيَّة لبناء جامعة العلوم والتكنولوجيا، ورئاسة اللَّجنة الملكيَّة لبناء الجامعة الهاشميَّة، ورئيس مجلس أمناء الجامعة الهاشميَّة، وعضويَّة اللَّجنة التَّنفيذية للاتحاد الوطنى العربي.

ونعى رئيس الوزراء الأردنى بشر الخصاونة بدران الذى وصفه بـأنه أحد رجالات الاردن البارزين.

وقال الخصاونة برحيل دولة مضر بدران يفقد الاردن احد ابنائه المخلصين الذين خدموا بجدٍّ وامانة ومسووليَّة فى مراحل تاريخيَّة مهمَّة من عمر الدَّولة الاردنيَّة.