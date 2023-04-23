شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن إجلاء كل مواطنيها الراغبين فى العودة من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الكويتى الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، إن وزارة الخارجية قامت بتنفيذ عملية طارئة لإجلاء المواطنين الكويتيين العالقين فى السودان، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأكد وزير الخارجية بحسب بيان للوزارة "وصول كافة المواطنين الراغبين بالعودة للبلاد، إلى مدينة جدة السعودية سالمين، وأنه جارى العمل حاليا على تأمين نقلهم إلى الكويت".

وأشاد الوزير الكويتى بـ"جهود سفير الكويت لدى السودان الدكتور فهد الظفيرى وكافة أعضاء سفارة الكويت فى الخرطوم، مثمنا عملهم المتميز وأدائهم لواجبهم الوطنى بكل مهنية واقتدار"، بحسب البيان.

كما عبر عن تقدير الكويت وامتنانها على التسهيلات التى قدمتها السعودية لتسهيل إجلاء المواطنين الكويتيين الذين كانوا عالقين فى السودان، وتأمين وصولهم إلى مدينة جدة سالمين.

وأجرى وزير الخارجية الكويتى، السبت، اتصالًا هاتفيًا مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية السعودية، "قدم خلاله أصدق التبريكات لنجاح عمليات الإجلاء التى نفذتها السفن السعودية لمواطنين 11 دولة من دول العالم من السودان إلى مدينة جدة، مثمنًا الجهود الكبيرة التى قامت بها السلطات السعودية لإنجاح تلك العمليات بكل مهنية واقتدار"، بحسب بيان نشرته وكالتا الأنباء الكويتية (كونا)، والسعودية (واس).