شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: إحباط محاولة تهريب دولية لأكثر من 5.4 طن من مخدر الحشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت سلطات الأمن المغربي، بميناء طنجة المتوسط اليوم السبت، من إحباط محاولة للتهريب الدولي لخمسة أطنان و438 كيلوجراما من مخدر الحشيش، كانت محملة على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع.



وذكرت المديرية العامة للأمن المغربي - في بيان اليوم - أن إجراءات المراقبة الحدودية المشتركة التي نفذتها عناصر الأمن المغربي والجمارك كشفت محاولة استعمال سائق الشاحنة لوثائق تصدير مزورة عند استعداده للسفر نحو إسبانيا؛ وهو ما استدعى إخضاع هذه الناقلة لعملية تفتيش دقيقة باستعمال الكلاب المدربة للشرطة؛ أظهرت تخزين شحنات كبيرة من مخدر الحشيش داخل تجاويف معدة خصيصا في المقطورة والهيكل الداخلي للشاحنة.



وأضاف البيان أن شحنات من المخدرات المضبوطة بلغ مجموع وزنها الإجمالي خمسة أطنان و438 كيلوجراما من مخدر الحشيش، مكونة من صفائح معدة للتهريب الدولي.



وأشار البيان إلى أنه جرى ضبط سائق الشاحنة والتحفظ عليه تحت الحراسة لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي على المستويين المحلى والدولي.