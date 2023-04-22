شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يعلن مقتل 18 عنصرا من ميليشيات الخوارج في محافظة جلجدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الصومالي اليوم السبت، مقتل 18 عنصرا من ميليشيات الخوارج الإرهابية أثناء محاولتهم شن هجوم على قاعدة عسكرية في ضواحي منطقة مسجواى التابعة لمحافظة جلجدود.



وأكد اللواء تريديشا، أحد ضباط الجيش الصومالي - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أن قوات الجيش نجحت بالتعاون مع المقاومة الشعبية في تصفية 18 عنصرا من ميليشيات الخوارج، مشيرا إلى أن الهجوم الإرهابي أسفر عن مقتل ثلاثة من زعماء العشائر في المنطقة الذين حملوا السلاح للتصدي للإرهابيين.