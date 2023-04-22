شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يحبط هجوما إرهابيا على قاعدة عسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبط الجيش الصومالى صباح، اليوم السبت، هجوماً إرهابيا فاشلاً حاولت عناصر مليشيات الخوارج شنه على قاعدة الجيش في منطقة مسجوى بحسب وكالة الأنباء الصومالية.

ونجحت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تكبيد العناصر الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح خلال التصدي للهجوم الإرهابي الجبان.

وفى سياق متصل، نفذ الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية السبت، عملية عسكرية ضد فلول ميليشيات الخوارج في منطقة "أفمدو" التابعة لمحافظة جوبا السفلى، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار خلال عيد الفطر المبارك ومواجهة الأعمال الإجرامية للعناصر الإرهابية.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) عن قائد قوات بمنطقة أفمدو العقيد مهد محمد إسلام تأكيده مواصلة العمليات العسكرية حتى يتم القضاء على فلول ميليشيات الخوارج.