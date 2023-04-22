شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن بدء إجلاء مواطنينها وعدد من رعايا الدول الشقيقة من السودان إلى المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في السودان.