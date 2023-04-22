شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والمملكة المتحدة يؤكدان على أهمية وقف التصعيد العسكرى فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى، مع نظيره وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلى مجريات الأحداث فى جمهورية السودان، مع التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكرى بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين استعرضا خلال اتصال هاتفى العلاقات المتينة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.