شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقرر هدم منزلى شهيد وأسير فلسطينيين فى رام الله ونابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرّرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، هدم منزلي الشهيد معتز الخواجا، والأسير أسامة الطويل.

ووفقا لبيان أصدره جيش الاحتلال، فقد وقّع ما يسمى "قائد القيادة الوسطى في الجيش" على أمر هدم منزل الشهيد معتز الخواجا (23 عاما) في بلدة نعلين غرب رام الله، وهدم منزل عائلة الأسير أسامة الطويل (22 عاما) في مدينة نابلس.

وأفادت عائلة الشهيد الخواجا أنها لم تتلق حتى الآن أي بلاغ أو إخطار من سلطات الاحتلال حول قرار هدم منزلها.

واستشهد الخواجا في التاسع من مارس الماضي، برصاص الشرطة الإسرائيلية، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في تل أبيب أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين. وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب الطويل في الـ13 من فبراير الماضي، بذريعة تنفيذه عملية إطلاق نار قرب نابلس، أسفرت عن مقتل أحد جنودها. وفي الـ20 من فبراير، داهمت منزل عائلته في شارع المريج بمدينة نابلس، وأخذت قياساته، تمهيدا لهدمه.