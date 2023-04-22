شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. السيول تجرف سيارة وشاحنة شمال البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرفت السيول الناجمة عن العواصف الرعدية التي ضربت إقليم بولمان بالمغرب الخميس سيارة وشاحنة أثناء عبورهما طريقا محاذية لأحد الوديان، دون أن يخلف الحادث خسائر بشرية.

ووفقا لما أكدته مصادر محلية فإن السيول الناجمة عن العواصف الرعدية التي عرفتها المنطقة، الخميس، أدت إلى غمر "واد العراعرة" الطريق الرابطة بين بولمان وجماعة سرغينة، كما تسببت في فيضان على مستوى مقطع طرقي آخر، بمدخل مركز سرغينة، مبرزة أن مجازفة السائقين بالعبور أدى إلى جرف المركبتين.

وأضافت المصادر أن السيارة التي جرفتها السيول كانت تقل عددا من الأشخاص، بينهم أطفال. وأشارت أنه لم يصب أي أحد بأذى بعد أن نجح متطوعون في إخراج الأشخاص سالمين، بينما سائق الشاحنة نجا، بدوره، من الحادث الذي تعرضت له مركبته في وادي سرغينة.