شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات يبعث برسالة إلى رئيس تشاد لدعوته للمشاركة فى مؤتمر المناخ (COP28) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، رسالة خطية إلى الفريق محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد، تتضمن دعوة للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات نوفمبر المقبل.