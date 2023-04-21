شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على 23 أجنبيا حاولوا دخول كركوك بشكل غير شرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، اليوم الجمعة، القبض على 23 أجنبياً حاولوا الدخول الى المحافظة بشكل غير شرعي.

وقال مدير إعلام شرطة كركوك المقدم عامر شواني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفارز شعبة السيطرات التابعة لشرطة محافظة كركوك تمكنت من القبض على (23) متهماً من الجنسية الأجنبية داخل عجلة حمل نوع (تريلة) ليس لديهم تأشيرات دخول حاولوا الدخول الى كركوك" .

وأضاف أن "قيادة الشرطة اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم وبحق صاحب العجلة التي كانت تقلهم"، مبيناً أن "المتهمين تمت إحالتهم الى المراكز المختصة".