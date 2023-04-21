شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الحكومة التونسية تثمن التفاعل مع حملة جمع الزكاة والتبرعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمّنت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، إقبال التونسيّات والتونسيين الواسع وتفاعلهم الإنسانيّ مع حملة جمع الزكاة والتبرعات التي أذنت بإطلاقها عن طريق الإرساليات القصيرة لدعم ميزانية قرى الأطفال الأربعة، بقمرت، وسليانة، والمحرس، وأكودة، ومساندة الجهد الوطني في مجال التعهّد بالأطفال فاقدي السند العائلي.



جاء ذلك خلال زيارة رئيسة الحكومة يرافقها وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، اليوم الجمعة إلى قرية الأطفال "س و س" بقمرت، حيث شاركت الأطفال والأمّهات في أجواء احتفاليّة متميّزة فرحة إحياء عيد الفطر المبارك.



واطلّعت رئيسة الحكومة على ظروف إقامة الأطفال المكفولين بمختلف منازل القرية مكبرة جهود الأمهات والإطارات والأعوان وكافة المساهمين في حسن تنشئة الأطفال والعناية والإحاطة بهم بهذه المؤسسة الرعائيّة التي تحتضن 59 طفلا فاقدا للسند.



وتحادثت رئيسة الحكومة مع أطفال وأمّهات القرية حول المسار الدراسي لأبناء القرية والعلاقة بين سائر القائمين على تسييرها، مستمعة إلى مشاغلهم وتطلّعاتهم، كما تولت بالمناسبة توزيع هدايا العيد لفائدتهم.



ومن جانبها، قدمت آمال بلحاج موسى شرحا حول جهود وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ للتعهّد بالطفولة فاقدة السند وأطفال العائلات محدودة الدخل، مؤكدة أنّه تمّ التعهّد بتوزيع ملابس وهدايا عيد الفطر المبارك لصالح منظوريها من الأطفال مكفولي الدولة بالوسطين المؤسساتي والطبيعي بمختلف ولايات الجمهوريّة والتي تشمل هذه السنة 6808 أطفال مكفولين بنظامي الإقامة الكاملة وداخل الوسط الطبيعي.