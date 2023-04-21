شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى يضع إكليلا من الزهور على ضريح ياسر عرفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية وعدد من الوزراء، إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات، اليوم الجمعة بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، لمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال رئيس الوزراء: "نتقدم بالتهنئة للرئيس محمود عباس ولشعبنا في القدس وقطاع غزة وفي الشتات وكافة أماكن تواجدهم، في هذه المناسبة العزيزة على قلب كل انسان فلسطيني وعربي ومسلم".

وأضاف اشتية: "سنبقى أوفياء للشهداء والأسرى والجرحى وسنواصل المسير حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين، وإصرار شعبنا وعزيمته هو الذي سيصل بنا الى بر الأمان في ظل هذه الظروف الصعبة".

وتابع رئيس الوزراء: "رأينا في شهر رمضان الفضيل تمسك شعبنا في المسجد الأقصى والكنائس وبأرضه رغم هذه الهجمة التي يمارسها علينا الاحتلال، سواء ذلك باجتياح مخيماتنا ومدننا وبلداتنا وقرانا وما يقوم به من تكثيف للاستيطان ومزيد من الإجراءات لن تثني عزيمتنا، ومستمرون من أجل تعزيز وحدتنا الوطنية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة، فشعبنا استثنائي في عزيمته وصموده وتمسكه بأرضه ونيل حقه رغم كافة الظروف".